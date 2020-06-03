Знаменитая Sega выпустила карманную приставку

Напомним, что приставка Sega Game Gear была впервые представлена еще 30 лет назад, однако так и не возымела популярности на рынке. Сейчас же компания решила перевыпустить данную приставку в карманном форм факторе. Сообщается, что у перевыпущенной Game Gear Micro отсутствуют слоты для картриджей, что означает, что играть в ней получится лишь в предустановленные игры.

Отмечается, что помимо размера корпуса, в перевыпущенной Game Gear Micro практически нет отличий от оригинальной Game Gear. Предполагается, что продажи карманной консоли будут доступны лишь для японского рынка. Что касается стоимости, копания оценила приставку в 4980 йен или приблизительно 3 тыс рублей.