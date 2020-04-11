Знаменитая стратегия “Цивилизация VI” продаётся с 70% скидкой

Так, если ранее за тайтл просили 1999 рублей, то прямо сейчас его можно ухватить всего за 599 рублей. Кроме того, в рамках акции с 60% скидкой также продается набор Civilization & Scenario Pack Bundle, в составе которого находится несколько дополнительных контентов для игры.

Со большой скидкой продается и платиновый набор, в состав которого входят игра как сама игра “Цивилизация VI, так и шесть наборов загружаемых материалов, а также дополнения Rise and Fall и Gathering Storm. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет 6071 рублей, тогда как с учетом скидки стоимость упала до 1813. Отметим, что акция является временной и завершится она 20 апреля.