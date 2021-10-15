Знаменитую стратегию Civilization VI отдают со скидкой 85% дешевле 300 рублей

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Знаменитую стратегию Civilization VI отдают со скидкой 85% дешевле 300 рублейАкция в Steam Store продлится до 18 октября
Популярную у любителей жанра стратегию Sid Meier's Civilization VI в игровом магазине Steam Store можно приобрести со скидкой -85%. Сейчас стоимость этой «игрушки» составляет 299 рублей.
Civilization VI изначально создал знаменитый дизайнер игр Сид Мейер. В этой пошаговой стратегии можно построить «свою» империю, которая выдержит испытание временем и политическими неурядицами. Каждый геймер сможет проявить свои таланты дипломата, полководца или мудрого и аккуратного правителя. Сыграть можно за одного из 20 известных исторических лидеров, в том числе за российского императора Петра Великого.
В игре можно строить цивилизации от каменного века до современной цифровой эпохи, играть как в одиночном, так и в сетевом режиме.
Сейчас игру Sid Meier's Civilization VI можно приобрести со скидкой -85%, за 299 рублей. Акция продлится до 18 октября.