Знаменитую стратегию Civilization VI отдают со скидкой 85% дешевле 300 рублей

Civilization VI изначально создал знаменитый дизайнер игр Сид Мейер. В этой пошаговой стратегии можно построить «свою» империю, которая выдержит испытание временем и политическими неурядицами. Каждый геймер сможет проявить свои таланты дипломата, полководца или мудрого и аккуратного правителя. Сыграть можно за одного из 20 известных исторических лидеров, в том числе за российского императора Петра Великого.

В игре можно строить цивилизации от каменного века до современной цифровой эпохи, играть как в одиночном, так и в сетевом режиме.

Сейчас игру Sid Meier's Civilization VI можно приобрести со скидкой -85%, за 299 рублей. Акция продлится до 18 октября.