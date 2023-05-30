Знаменитые обзорщики высмеяли дизайн новой консоли PlayStation Project Q

Знаменитые обзорщики высмеяли дизайн новой консоли PlayStation Project QПошутив, что его придумал шестиклассник
Известный обзорщик из Digital Foundry Джон Линнеман высмеял дизайн новой консоли PlayStation Project Q, пошутив, что дизайн устройства придумал шестиклассник.
В ходе разговора с другим обозревателем Digital Foundry Ричардом Лидбеттером Линнеман сказал, что после презентации Project Q Sony оставила много вопросов, не показав устройство в работе. В целом обозреватели сошлись в критике новой консоли.
«Project Q выглядит так, словно её сделал шестиклассник. "Чувак, а что если приделать экран к контроллеру от PlayStation", — говорит он, а после начинает рисовать её дизайн в своем блокноте. У Project Q нет той элегантности, которая была у портативных консолей Sony эпохи Кена Кутараги. Это касается PSP, как произведения искусства, так и PS Vita — великолепного устройства в плане дизайна. У Project Q нет ни капли этой элегантности», — заявил Линнеман.