Знаменитые обзорщики высмеяли дизайн новой консоли PlayStation Project Q

В ходе разговора с другим обозревателем Digital Foundry Ричардом Лидбеттером Линнеман сказал, что после презентации Project Q Sony оставила много вопросов, не показав устройство в работе. В целом обозреватели сошлись в критике новой консоли.

«Project Q выглядит так, словно её сделал шестиклассник. "Чувак, а что если приделать экран к контроллеру от PlayStation", — говорит он, а после начинает рисовать её дизайн в своем блокноте. У Project Q нет той элегантности, которая была у портативных консолей Sony эпохи Кена Кутараги. Это касается PSP, как произведения искусства, так и PS Vita — великолепного устройства в плане дизайна. У Project Q нет ни капли этой элегантности», — заявил Линнеман.