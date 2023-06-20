Знаменитый дизайнер игр Кодзима отправится в космос для создания новой игры

18:40, 20 июня 2023
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Знаменитый дизайнер игр Кодзима отправится в космос для создания новой игрыОб этом он рассказал на презентации своего фильма
На премьере своего документального фильма «Соединяющие миры» в Нью-Йорке легендарный дизайнер игр и сценарист Хидео Кодзима рассказал, что хочет отправиться в космос, чтобы разработать новую игру.
Причём Кодзиму интересует не только создание сюжета, но и новый подход к механике. Дизайнер заявил, что хочет создать игру, в которую можно было бы играть в космосе.
«Я хочу в космос. Я хочу отправиться в открытый космос и создать игру, в которую можно играть в космосе… Так что, пожалуйста, кто-нибудь, отправьте меня в космос», — заявил Хидео Кодзима.