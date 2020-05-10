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Знаменитый файтинг Mortal Kombat 11 продается с большой скидкой
Акция закончится 11 мая
Напомним, что нескольким ранее мы сообщали об акции, в рамках которой популярный симулятор снайпера с дополнениями продается дешевле 200 рублей. Однако и это еще не все.Так, в Steam с большой скидкой также продается знаменитый файтинг Mortal Kombat 11.
Так, если в обычное время Mortal Kombat 11 продается за 1190 рублей, то сейчас его можно ухватить всего за 476.
Кроме того, со скидкой также можно приобрести набор Mortal Kombat 11 and X Bundle, в состав которого входят Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11. Его стоимость в рамках акции упала с 2089 рублей до 1375.
Стоит отметить, что акция является временной. Закончится она уже завтра. Загрузить игру со скидкой можно перейдя по этой ссылке.