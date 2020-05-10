Знаменитый файтинг Mortal Kombat 11 продается с большой скидкой

Напомним, что нескольким ранее мы сообщали об акции, в рамках которой популярный симулятор снайпера с дополнениями продается дешевле 200 рублей. Однако и это еще не все.Так, в Steam с большой скидкой также продается знаменитый файтинг Mortal Kombat 11.