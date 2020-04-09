Знаменитый файтинг с Бэтменом и Суперменом продаётся продается с 70% скидкой

Так, если ранее файтинг можно было приобрести за 1799 рублей, то с учетом скидки его стоимость упала до 539 рублей. Кроме того, со скидкой также продается легендарное издание данной игры. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет 1999 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 599 рублей.