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Знаменитый файтинг с Бэтменом и Суперменом продаётся продается с 70% скидкой
Injustice 2
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает радовать геймеров выгодными акциями и предложениями. На этот раз в цифровом магазине с 70% скидкой продается знаменитый файтинг с Бэтменом и Суперменом. Речь об Injustice 2.
Так, если ранее файтинг можно было приобрести за 1799 рублей, то с учетом скидки его стоимость упала до 539 рублей. Кроме того, со скидкой также продается легендарное издание данной игры. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет 1999 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 599 рублей.
А с 75% скидкой, в свою очередь, можно купить сразу два тайтла - Mortal Kombat 11 PE + Injustice 2 LE - Premier Fighter. Благодаря акции цена комплекта упала с 3658 рублей до 916.