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Знаменитый разработчик игр признался, что не смог пройти Resident Evil с первого раза

Речь о Хидео Кодзиме
Знаменитый разработчик игр Хидео Кодзима поделился с подписчиками в социальной сети Twitter своей историей знакомства с серией игр Resident Evil.
Знаменитый разработчик игр признался, что не смог пройти Resident Evil с первого раза

По словам геймдизайнера, играть в культовый хоррор Resident Evil впервые он начал на консоли PlayStation 1. Сперва он выбрал для игры Криса, признав, что уровень сложности для него был слишком тяжелым. В этой связи он постоянно умирал в игре, начиная заново. В результате Кодзима одолел игру полностью уже за Джилл Валентайн.

Помимо прочего разработчик поделился своим отношением к загадкам в играх и способам их решения. По мнению Кодзимы, справляться с трудностями и головоломками в тайтлах без посторонней помощи — настоящее удовольствие. Такое чувство он ощутил, когда проходил квест The Portopia Serial Murder Case.

Я испытывал невероятную радость, когда решал задачи игры без помощи. Сейчас реализовать подобное сложно, потому что решение можно быстро и просто найти”, — поделился геймдизайнер.