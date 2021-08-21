Знаменитый разработчик игр признался, что не смог пройти Resident Evil с первого раза

По словам геймдизайнера, играть в культовый хоррор Resident Evil впервые он начал на консоли PlayStation 1. Сперва он выбрал для игры Криса, признав, что уровень сложности для него был слишком тяжелым. В этой связи он постоянно умирал в игре, начиная заново. В результате Кодзима одолел игру полностью уже за Джилл Валентайн.

Помимо прочего разработчик поделился своим отношением к загадкам в играх и способам их решения. По мнению Кодзимы, справляться с трудностями и головоломками в тайтлах без посторонней помощи — настоящее удовольствие. Такое чувство он ощутил, когда проходил квест The Portopia Serial Murder Case.

“Я испытывал невероятную радость, когда решал задачи игры без помощи. Сейчас реализовать подобное сложно, потому что решение можно быстро и просто найти”, — поделился геймдизайнер.