Знаменитый шутер PUBG станет временно бесплатным из-за пандемии

Напомним, что в обычное время тайтл продается за 949 рублей, однако уже через пять дней в него можно будет сыграть абсолютно бесплатно. Кроме того, также в рамках акции на игру действует 50% скидка.

Данное предложение будет активно в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Так, бесплатный доступ к игре будет открыт 4 июня в 20:00 и закончится 8 июня в 20:00 по московскому времени. Стоит отметить, что все внутриигровые покупки будут доступны лишь после покупки полной версии PUBG.