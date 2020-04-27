Знаменитый шутер с королевской битвой PUBG продают за полцены

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS представляет из себя многопользовательскую шутерную игру, в которой для того чтобы выиграть необходимо остаться последним выжившим игроком. Все игроки начинают игру ни с чем, добывая оружия и припасы по ходу игры.

Напомним, что в обычное время игра продается за 949 рублей, тогда как сейчас ее можно урвать за полцены, а именно за 474 рубля. Стоит отметить, что акция является временной и заокнчится уже 29 апреля. Установить игру с 50% скидкой можно по этой ссылке.