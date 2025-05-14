ZOTAC покажет новую портативную консоль ZONE с Ryzen AI 9 HX 370 на Computex 2025

Новинка будет работать под управлением Manjaro Linux — версии, специально оптимизированной для игровых портативных устройств. Ожидается, что система получит обновленное программное обеспечение и интерфейс по сравнению с прототипом, показанным в начале года.

Пока ZOTAC не раскрывает, чем именно будет отличаться финальная версия от ранних прототипов, но уже подтвердило, что система не будет использовать SteamOS, как некоторые конкуренты, включая Lenovo Legion GO S.