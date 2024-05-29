Zotac выйдет на рынок карманных консолей сразу с OLED-дисплеем

Опубликовано 29 мая 2024, 21:35
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Zotac выйдет на рынок карманных консолей сразу с OLED-дисплеемSteam Deck стоит напрячься?
Zotac решила зайти на «ринг» бурно развивающегося рынка карманных консолей, выпустив тизер Zotac Zone. Это грядущее устройство сможет похвастаться 7-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с высокой частотой обновления.
Zotac Zone также оснащена двухступенчатыми регулируемыми триггерами, что обещает обеспечить «более комфортный игровой процесс», если верить компании. Учитывая, что такие известные бренды, как Asus и Lenovo, уже предлагают свои портативные устройства, OLED-дисплей может стать ключевым отличительным фактором для Zotac.
Zotac покажет функциональные прототипы Zone на выставке Computex на следующей неделе, но дата выхода пока остается неизвестной.
Тем временем конкуренты готовят следующие итерации своих портативных устройств. Asus планирует представить ROG Ally X 2 июня, а Lenovo, по слухам, работает над «облегченной» версией Legion Go, пишет The Verge.