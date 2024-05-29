Zotac выйдет на рынок карманных консолей сразу с OLED-дисплеем

Zotac Zone также оснащена двухступенчатыми регулируемыми триггерами, что обещает обеспечить «более комфортный игровой процесс», если верить компании. Учитывая, что такие известные бренды, как Asus и Lenovo, уже предлагают свои портативные устройства, OLED-дисплей может стать ключевым отличительным фактором для Zotac.

Zotac покажет функциональные прототипы Zone на выставке Computex на следующей неделе, но дата выхода пока остается неизвестной.

Тем временем конкуренты готовят следующие итерации своих портативных устройств. Asus планирует представить ROG Ally X 2 июня, а Lenovo, по слухам, работает над «облегченной» версией Legion Go, пишет The Verge.