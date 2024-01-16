ZOWIE представила новую беспроводную мышь для киберспортсменов

Уникальная особенность U2 — её вогнутая форма с обеих сторон, что обеспечивает лучшее удержание в многоугольных движениях. Помимо этого, U2 оснащена усовершенствованным приемником для стабильности беспроводного сигнала и предлагает удобство подключения «plug-and-play».

Особое внимание в ZOWIE уделяется исследованиям. Их проходит каждая новая форма, включая качественные интервью и тесты на прототипах. Применение спортивной науки позволяет более объективно оценивать различные дизайнерские предложения.

U2 также предлагает усовершенствованную пользовательскую функциональность для повышения скорости и стабильности. Вогнутый дизайн с обеих сторон обеспечивает устойчивый захват при подъеме мыши, уменьшает угол большого пальца и ускоряет скорость клика указательным пальцем. Кроме того, правая вогнутость помогает удобно разместить безымянный палец, обеспечивая сбалансированное усилие с обеих сторон руки.

Усовершенствованный приемник улучшает прием сигнала, снижая риск потери кадров и задержек из-за помех во время игры. Новый датчик 3395 предполагает долгосрочную стабильность компонентов, а увеличенные ножки мыши обещают знакомое пользователям ZOWIE ощущение "скольжения".