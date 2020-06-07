Зрелищный автоспортивный симулятор GRID отдают за 217 рублей

GRID представляет их себя зрелищный симулятор гонок, в котором геймерам представлены культовые автомобили, начиная от современных, заканчивая классическими моделями.

Напомним, что в обычное время стоимость гоночной игры GRID составляет 725 рублей, тогда как сейчас тайтл предлагается с 70% скидкой. Кроме того, в рамках акции цена снизилась и у издания GRID Ultimate Edition. Так, если ранее оно было доступно за 1085 рублей, то сейчас его можно ухватить всего за 325 рублей.

Стоит отметить, что акция является временной. Приобрести игру с 70% скидкой можно вплоть до 20 июня, перейдя по этой ссылке.