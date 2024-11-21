Звезд с неба не хватает: что говорят первые обзоры о S.T.A.L.K.E.R. 2

Однако основной проблемой остаются многочисленные баги, портящие впечатление. Критика также затронула диалоги, которые выглядят слабее общего сюжета.

Например, Эйке Крамер из IGN отметил «захватывающую динамику персонажей», но сетовал на технические огрехи. Впрочем, оригинальный проект тоже не блистал этими аспектами.