Звезд с неба не хватает: что говорят первые обзоры о S.T.A.L.K.E.R. 2

Опубликовано 21 ноября 2024, 07:461 мин.
Звезд с неба не хватает: что говорят первые обзоры о S.T.A.L.K.E.R. 2Но в целом игра получилась добротной
Накануне в сети начали появляться первые обзоры долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chernobyl. Реакция оказалась смешанной.
На платформе OpenCritic игра получила 77 баллов из 100, причем лишь 64% рецензентов рекомендовали проект. На Metacritic средний балл составил 76 из 100, с 54% положительных отзывов.
Критики хвалят игру за:
- мрачную атмосферу и пугающий открытый мир;
- хардкорный геймплей с элементами выживания;
- напряженные перестрелки и проработанные фракции.
Однако основной проблемой остаются многочисленные баги, портящие впечатление. Критика также затронула диалоги, которые выглядят слабее общего сюжета.
Например, Эйке Крамер из IGN отметил «захватывающую динамику персонажей», но сетовал на технические огрехи. Впрочем, оригинальный проект тоже не блистал этими аспектами.