Звезда «Людей Икс» Фамке Янссен приедет на Comic Con Игромир в Москву

Звезда «Людей Икс» Фамке Янссен приедет на Comic Con Игромир в МосквуАктриса встретится с фанатами и раздаст автографы
Фанаты смогут встретиться с Янссен лично, задать вопросы о франшизе Marvel, её участии в фильмах «Люди Икс», работе с режиссёрами, включая Роберта Родригеса, и о новом сериале Netflix «Амстердамская империя», где актриса исполнила главную роль. На сцене фестиваля также пройдут сессии Q&A и автограф-сессии.
Фамке Янссен снялась в фильмах «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Росомаха: Бессмертный» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Её персонаж Джин Грей — телепат и телекинезист — была одной из ключевых героинь оригинальной команды Людей Икс. Серия фильмов о мутантах стала одной из самых успешных франшиз Marvel: сборы всех картин превысили 7 млрд долларов.
Кроме Янссен, на Comic Con Игромир выступит художник комиксов Marvel Эсад Рибич, автор серий «Тор» и «Серебряный Сёрфер». Он также будет присутствовать на протяжении всех трёх дней фестиваля, общаясь с поклонниками и делясь опытом работы над проектами.
Фестиваль объединит релизы фильмов, сериалов, видеоигр, настольных игр, литературы, комиксов, аниме и манги, предоставив посетителям возможность окунуться в мир современной поп-культуры и пообщаться с мировыми звёздами индустрии.