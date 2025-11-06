Звезда «Людей Икс» Фамке Янссен приедет на Comic Con Игромир в Москву

Фанаты смогут встретиться с Янссен лично, задать вопросы о франшизе Marvel, её участии в фильмах «Люди Икс», работе с режиссёрами, включая Роберта Родригеса, и о новом сериале Netflix «Амстердамская империя», где актриса исполнила главную роль. На сцене фестиваля также пройдут сессии Q&A и автограф-сессии.

Фамке Янссен снялась в фильмах «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Росомаха: Бессмертный» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Её персонаж Джин Грей — телепат и телекинезист — была одной из ключевых героинь оригинальной команды Людей Икс. Серия фильмов о мутантах стала одной из самых успешных франшиз Marvel: сборы всех картин превысили 7 млрд долларов.