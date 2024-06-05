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Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 июня 2024, 02:55
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Абрикос оказался продуктом для защиты иммунитета и профилактики рака

Из-за комплекса веществ
Врач-эндокринолог Анжела Толмасова рассказала о пользе абрикоса для организма.
Абрикос оказался продуктом для защиты иммунитета и профилактики рака
© Ilona Frey / Unsplash

Врач посоветовалf есть абрикос, потому что в этом продукте содержатся природные пигменты каротиноиды, а также флавоноиды и фенол. Эти вещества активно поддерживают иммунную систему и даже являются средством профилактики некоторых видов онкологии.

Также абрикосы могут сохранять молодость кожи, поддерживают работу ЖКТ, сердца, зрения.

«В абрикосах содержится высокая концентрация природных органических пигментов, таких как каротиноиды, флавоноиды и фенол, которые защищают растение. Эти элементы оказывают такое же воздействие и на наш организм, поддерживая нашу иммунную систему и даже защищая от некоторых форм рака», — объяснила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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