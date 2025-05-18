Acer тоже вышла на рынок «умных» колец: гаджет получил новые функции

FreeSense Ring отслеживает частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода в крови и качество сна, а анализ данных пользователем осуществляется через мобильное приложение, предлагающее персональные рекомендации по здоровью. Кольцо имеет небольшой вес — 2-3 грамма, изготовлено из титанового сплава и водонепроницаемо до 5 АТМ.

По заявлениям Acer, смарт-кольцо FreeSense Ring не требует подписки, и это отличает модель от некоторых конкурентов, однако дата выхода и цена устройства пока не разглашаются.

Как отмечает портал Liliputing, «умные» кольца, не оснащённые дисплеями или уведомлениями, как фитнес-браслеты или смарт-часы, всё же набирают популярность в качестве удобных носимых устройств для отслеживания и мониторинга состояния здоровья ввиду не уступающей функциональности и компактности.