Академик объяснил, почему среди россиян произошёл всплеск отравлений

Опубликовано 09 августа 2024, 03:06
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Академик объяснил, почему среди россиян произошёл всплеск отравленийИз-за грязных продуктов и рук
Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему на начало августа пришлась масса пищевых отравлений.
Дело не в том, что плохие или несвежие продукты. По словам Онищенко, дело в пренебрежении гигиеной потребления фруктов и овощей. Иными словами, это немытые продукты, грязные руки.
«Это связано с тем, что в потребительской корзине становится много овощей, это хорошо, но их нужно мыть и обеспечивать безопасность продукта с точки зрения микробной загрязнённости», — отметил эксперт.
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