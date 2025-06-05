Академик Онищенко посоветовал работать на даче утром или вечером

Опубликовано 05 июня 2025, 01:301 мин.
Академик Онищенко посоветовал работать на даче утром или вечеромНа солнцепёке лучше не появляться
Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал работать на даче рано утром или вечером, избегая физических нагрузок в часы пиковой активности солнца.
Онищенко рекомендует проконсультироваться с врачом перед поездкой на дачу, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, и подчёркивает, что нужно придерживаться здорового питания, не забывать о гидратации и носить головной убор при сильном солнце.
Учёный также подчёркивает важность мер предосторожности против клещей и комаров, а также тщательного мытья фруктов и овощей.
«Все эти работы [на даче] лучше делать в раннее время или позднее. А вот в самый пик солнцепёка, конечно же, лучше отказаться от физических работ на участке, не ходить в лес, стараться находиться в помещении», — посоветовал Геннадий Онищенко.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.