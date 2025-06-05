Академик Онищенко посоветовал работать на даче утром или вечером

Онищенко рекомендует проконсультироваться с врачом перед поездкой на дачу, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, и подчёркивает, что нужно придерживаться здорового питания, не забывать о гидратации и носить головной убор при сильном солнце.

Учёный также подчёркивает важность мер предосторожности против клещей и комаров, а также тщательного мытья фруктов и овощей.

«Все эти работы [на даче] лучше делать в раннее время или позднее. А вот в самый пик солнцепёка, конечно же, лучше отказаться от физических работ на участке, не ходить в лес, стараться находиться в помещении», — посоветовал Геннадий Онищенко.

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