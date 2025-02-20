Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2025, 01:55
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Академик Онищенко рассказал, как развивается болезнь вейперов

И что это — разновидность пневмонии
Российский академик, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предупредил, что вейпинг может привести к заболеванию, известному как «пневмония, вызванная курением вейпа».
Академик Онищенко рассказал, как развивается болезнь вейперов
© Prostooleh / Freepik

Онищенко рассказал, что это связано с отложением в лёгких мелкодисперсной маслянистой жидкости, которая может затруднять дыхание. Причём мелкие капли оседают глубже в лёгких, а крупные могут достигать трахеи.

Онищенко объяснил, что в процессе лёгкие покрываются тонкой маслянистой плёнкой, которая не может быть выведена организмом. Это затрудняет проникновение кислорода и вызывает затруднение дыхания.

Учёный подчеркнул, что «болезнь вейперов» — отдельное заболевание, появившееся в последние два десятилетия. По его мнению, эти выводы подчёркивают потенциальные риски, связанные с вейпингом, и его негативное влияние на здоровье дыхательных путей.

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