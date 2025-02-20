Академик Онищенко рассказал, как развивается болезнь вейперов

Онищенко рассказал, что это связано с отложением в лёгких мелкодисперсной маслянистой жидкости, которая может затруднять дыхание. Причём мелкие капли оседают глубже в лёгких, а крупные могут достигать трахеи.

Онищенко объяснил, что в процессе лёгкие покрываются тонкой маслянистой плёнкой, которая не может быть выведена организмом. Это затрудняет проникновение кислорода и вызывает затруднение дыхания.

Учёный подчеркнул, что «болезнь вейперов» — отдельное заболевание, появившееся в последние два десятилетия. По его мнению, эти выводы подчёркивают потенциальные риски, связанные с вейпингом, и его негативное влияние на здоровье дыхательных путей.

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