Академик Онищенко рассказал о применении ИИ в российской медицине

По словам учёного, внедрение ИИ позволяет сокращать время обработки данных пациента, благодаря чему врачи могут своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь. Онищенко отметил, что большие данные в медицине — хорошая тенденция и что это хорошее подспорье. Он сравнил внедрение новых технологий с появлением КТ и МРТ на фоне рентгена.

«К примеру, у человека снимается ЭКГ. Врач смотрит только сегодняшнюю. Когда появилась возможность, та же Москва оцифровала вообще все ЭКГ, и ИИ может анализировать вообще все имеющиеся данные по ЭКГ разных пациентов. Появляется возможность предотвращения инфарктов, например. Выявляются новые особенности, которые никак не мог определить один врач по кардиограмме одного пациента. У нас даже линейка диагнозов расширяется, появляется возможность прогнозировать развитие инфарктов, нарушение проводящей системы сердца. И то же самое с лёгкими. Самое главное, что мы получаем объективные данные. Вот такие возможности, и они, слава Богу, непрерывно расширяются», - подчеркнул эксперт.