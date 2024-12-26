Академик посоветовал провести Новый год активно и без алкоголя

По его словам, не стоит слишком вовлечённо входить в праздники, чтобы не было тяжести при выходе из торжеств. Онищенко призвал гулять и обойтись без алкоголя.

«Давайте не будем в них уж очень вовлечённо входить, чтобы потом не выходить. Сейчас можно лечь на диван, объедаться и ругать всех вокруг, что там что-то не дали, или что-то не получилось. Не обязательно штанги поднимать, можно хотя бы просто гулять. Дали нам эти 10 дней – давайте встретим этот Новый год без спиртного, с друзьями или семьёй, можно за городом. И все 10 дней посвятим общению с детьми, походам, прогулкам. В каждом городе сегодня есть всевозможные рождественские мероприятия именно для семейного отдыха. Так что давайте не будем входить в это горизонтальное положение на промятом и без того диване перед телевизором», — заявил эксперт.

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