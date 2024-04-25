Академик рассказал, какие вирусы переносят комары и клещи

Опубликовано 25 апреля 2024, 22:25
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Академик рассказал, какие вирусы переносят комары и клещиВ общем, все известны
Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал заявление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой об обнаружении в России комаров и клещей, переносящих различные вирусы.
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Учёный отметил, что в клещах можно найти «десятки» различных вирусов, но как и раньше, наиболее опасные — энцефалит и боррелиоз. Комары — переносчики малярии, но это не вирус, а полноценная клетка, которая находится на высшей стадии развития после бактерий и вирусов, протозойное заболевание.
При этом комары переносят и собственно вирусные инфекции, в частности, болезнь Зика.
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