Академик рассказал, какие вирусы переносят комары и клещи

Учёный отметил, что в клещах можно найти «десятки» различных вирусов, но как и раньше, наиболее опасные — энцефалит и боррелиоз. Комары — переносчики малярии, но это не вирус, а полноценная клетка, которая находится на высшей стадии развития после бактерий и вирусов, протозойное заболевание.

При этом комары переносят и собственно вирусные инфекции, в частности, болезнь Зика.

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