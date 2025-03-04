Аллерголог: четверть россиян страдает каким-либо аллергическим заболеванием

Эксперт отметила распространённость недиагностированной аллергии и подчеркнула изменчивый характер аллергии, когда в разных регионах она проявляется по-разному в зависимости от климата и географии. Ильина призвала внимательнее изучить расхождение между эпидемиологическими исследованиями и официальной статистикой, подчеркнув необходимость устранения этого расхождения.

«Спектр меняется, структура заболеваемости меняется. Где-то [наблюдаются] больше респираторные проявления, где-то — проявления кожной аллергии. Это зависит от региона, от климато-географических условий. Четверть населения России имеет то или иное аллергическое заболевание», — рассказала Ильина.