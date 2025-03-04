Аллерголог: четверть россиян страдает каким-либо аллергическим заболеванием

Опубликовано 04 марта 2025, 23:071 мин.
Аллерголог: четверть россиян страдает каким-либо аллергическим заболеваниемУ многих аллергия не диагностирована
Доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по клинической работе — главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина сообщила, что четверть населения России страдает той или иной формой аллергии.
Эксперт отметила распространённость недиагностированной аллергии и подчеркнула изменчивый характер аллергии, когда в разных регионах она проявляется по-разному в зависимости от климата и географии. Ильина призвала внимательнее изучить расхождение между эпидемиологическими исследованиями и официальной статистикой, подчеркнув необходимость устранения этого расхождения.
«Спектр меняется, структура заболеваемости меняется. Где-то [наблюдаются] больше респираторные проявления, где-то — проявления кожной аллергии. Это зависит от региона, от климато-географических условий. Четверть населения России имеет то или иное аллергическое заболевание», — рассказала Ильина.
Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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