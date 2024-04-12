Аллерголог назвала отличия ОРВИ от аллергии

Врач объяснила, что в основе всегда лежит симптоматика. И при ОРВИ, и при аллергии симптомы насморка (ринита) следующие: отёк слизистой и заложенность носа, как правило, обильный водянистый насморк, чихание и слабость. Эти проявления характерны как для инфекционного ринита, который может наблюдаться на фоне ОРВИ, так и при аллергическом насморке.

Также Браун подчеркнула, что важно обращать внимание на динамику заболевания и результаты терапии — в этом ключевые отличия между инфекционным ринитом и аллергическим. По словам специалиста, если основная симптоматика протекает на фоне температуры, симптоматическая терапия не приносит результата в течение нескольких дней, выделения становятся жёлто-зелёного цвета, густеют и общее состояние ухудшается, вероятнее всего, это инфекционная форма — вирусный ринит или риносинусит с подключением бактериальной флоры.

Браун порекомендовала незамедлительно обратиться к врачу, чтобы выяснить причины состояния и подтвердить диагноз. «Лор-врач проведёт риноскопию – инструментальная диагностика, позволяющая изучить слизистую оболочку носовой полости. Если слизистая пациента отёчная, более бледная и/или с синюшным оттенком, то у пациента ринит аллергической природы. При вирусном контакте слизистая, наоборот, реагирует гиперемией — усилением кровотока и характерным красным или розовым оттенком», — объяснила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.