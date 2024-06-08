Аллерголог объяснила, как возникает аллергия на солнце и каковы симптомы

По словам врача, такую реакцию, или фотодерматоз, вызывают не солнечные лучи сами по себе, а «избыточное накопление под кожей фотосенсибилизаторов — веществ, которые образуются под воздействием солнца и повышают чувствительность кожи к солнечному свету».

Как правило, такая аллергия временная и проходит самостоятельно. Но в случае развития патологии могут появиться головные боли, повышение температуры. Основные симптомы: равномерное покраснение на открытых участках кожи, отёк, различная сыпь в виде пятен, волдырей, пузырей или шелушение, зуд, жжение.

«Универсальной терапии не существует. При появлении первых признаков необходимо зайти в тень или помещение. При выраженной клинике требуется медикаментозная терапия: назначение антигистаминных препаратов внутрь, наружно — топических стероидов в виде кремов или мазей», — рассказала врач.

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