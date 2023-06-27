Аллерголог рассказала о лучших средствах уборки

Для мытья полов лучше использовать средства с нейтральной кислотностью, а для борьбы с жирными загрязнениями подойдут щелочные средства. Об этом рассказал врач-аллерголог Сергей Быков. Он также подчеркнул важность следовать инструкции на упаковке моющих средств. Врач назвал несколько основных причин появления загрязнений и поделился советами, как их предотвратить.

Согласно эксперту, домашние животные, такие как собаки или кошки, могут нести на своей шерсти и лапах много грязи. Они также сбрасывают шерсть и перхоть, что требует соответствующего ухода, включая применение шампуней и бальзамов-ополаскивателей. Быков также рекомендует держать окна закрытыми, чтобы предотвратить попадание пыльцы и других загрязнителей извне в квартиру.

Кроме того, эксперт советует использовать коврики и снимать обувь при входе в квартиру. Коврики, размещённые перед входными дверями, помогут сократить количество пыли и грязи, которая попадает внутрь с обувью. Эти простые меры помогут снизить загрязнения и создать более чистую и здоровую атмосферу в доме.