Amazfit T-Rex 3 Pro появились в России: титановый корпус и 25 дней без подзарядки

Amazfit T-Rex 3 Pro появились в России: титановый корпус и 25 дней без подзарядкиДля спорта и путешествий
© Amazfit
Amazfit T-Rex 3 Pro оснащены приёмниками шести спутниковых систем, включая GPS, GLONASS и Galileo. Пользователи могут прокладывать маршруты на офлайн-картах, отмечать точки интереса и отслеживать прогресс в реальном времени.
Часы поддерживают более 180 спортивных режимов, включая бег, плавание, велоспорт и экстремальные виды спорта. Они отслеживают темп, расстояние, пульс и расход калорий. Встроенная функция автоматического распознавания тренировок и интеграция с приложением Zepp помогают оптимизировать занятия под индивидуальные цели.
Устройство также предлагает мониторинг здоровья с помощью технологии BioCharge: измерение пульса, уровня кислорода в крови, стресса и качества сна круглосуточно. Смарт-часы оснащены микрофоном и динамиком для звонков по Bluetooth, управлением уведомлениями и музыкой, а двухцветный LED-фонарик может использоваться как сигнал SOS.
Автономность Amazfit T-Rex 3 Pro достигает 25 дней при обычном использовании. В режиме точного GPS часы работают до 38 часов, а при длительном режиме GPS — до 85 часов. Новинка доступна по цене от 33 990 рублей.