Amazfit T-Rex 3 Pro появились в России: титановый корпус и 25 дней без подзарядки

Amazfit T-Rex 3 Pro оснащены приёмниками шести спутниковых систем, включая GPS, GLONASS и Galileo. Пользователи могут прокладывать маршруты на офлайн-картах, отмечать точки интереса и отслеживать прогресс в реальном времени.

Часы поддерживают более 180 спортивных режимов, включая бег, плавание, велоспорт и экстремальные виды спорта. Они отслеживают темп, расстояние, пульс и расход калорий. Встроенная функция автоматического распознавания тренировок и интеграция с приложением Zepp помогают оптимизировать занятия под индивидуальные цели.