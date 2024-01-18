Американские медики рассказали об универсальной пользе чая

00:13, 18 января 2024
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Американские медики рассказали об универсальной пользе чаяНо каждый сорт обладает своим свойствами
Американские медики рассказали о результатах многочисленных исследований о пользе чая. Результаты показывают, что чай независимо от сорта — универсальный напиток, полезный практически при всех болезнях.
Такие смелые заявления исследователи сделали в силу того, что во всех сортах чая высокий уровень антиоксидантов, множество различных полезных веществ. Чай снижает холестерин, снижает давление, улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
Но и каждый сорт обладает своими уникальными свойствами. Чёрный чай полезен для похудения, улучшения памяти, укрепления сосудов. В зелёном чае содержится L-теанин, улучшающий работу мозга.
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