Американские учёные рассказали о страшных последствиях «неправильного лечения» коронавируса во время пандемии

Американские учёные рассказали о страшных последствиях «неправильного лечения» коронавируса во время пандемииПричиной высокой смертности был не только коронавирус
Американские врачи опубликовали результаты исследования причин высокой смертности во время пандемии коронавируса. Исследование провели специалисты Национального института здравоохранения в Чикаго, которые подтвердили факт высокой смертности, в том числе из-за искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Данные были получены после изучения аутопсии 90% умерших пациентов. Были обнаружены следы присоединённой бактериальной пневмонии, связанной с применением аппарата ИВЛ. Исследователи подтвердили, что смерти этих людей непосредственно связаны с использованием вентиляции лёгких, что заканчивалось вторичной инфекцией, повреждением лёгких и, нередко, летальным исходом.
Как отмечается, в 90% образцов, собранных для аутопсии, были обнаружены пневмония или диффузное повреждение альвеол. Это говорит о связи вторичной пневмонии с искусственной вентиляцией лёгких.
По информации, в 59% случаев болезнь, зафиксированная как коронавирус, была вызвана респираторными заболеваниями, отличными от вируса: 43% бактериальной пневмонии, 16% непатогенных причин дыхательной недостаточности. Общая диагностическая картина осложнялась большим количеством ложноположительных тестов, что влияло на повышение летальности.
В исследовании подчёркнуто, что причиной смертности стала присоединённая бактериальная инфекция, вызванная использованием ИВЛ. При этом исследователи утверждают, что в тех случаях, когда пациенты умирали, им требовался не аппарат ИВЛ, а терапия обычной пневмонии.
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