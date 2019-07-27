Американские власти рассекретили новые умные часы Samsung

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала документацию на готовящиеся к выпуску смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2, пока не представленные производителем официально.
Среди всего прочего, в документах есть и парочка живых фотографий часов. Модель с номером SM-R830 имеет размер 40 мм. Дизайн Galaxy Watch Active 2 очень похож на Galaxy Watch Active. Операционная система Tizen OS используется с фирменной надстройкой One UI. Также отмечается 4 ГБ встроенной флеш-памяти.
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 получили сенсорный безель, который заменит вращающийся безель прошлогодних Galaxy Watch.
Согласно более ранним утечкам, Galaxy Watch Active 2 оснащаются 1,2-дюймовым Super AMOLED-экраном у модели размером 40 мм и 1,-4дюймовым у 44 мм. Оба варианта защищены стеклом Gorilla Glass DX+ и имеют разрешение 360х360 пикселей. Аппаратной основой стал процессор Exynos 9110, 768 МБ оперативной памяти в варианте с Bluetooth и 1,5 ГБ RAM в версии с LTE. Ёмкость аккумулятора составляет 247 мАч у меньшей версии и 340 мАч у большей.
Официальный дебют Samsung Galaxy Watch Active 2 ожидается одновременно со смартфонами Samsung Galaxy Note10 и Note10+ 7 августа 2019 года.