Американские власти рассекретили новые умные часы Samsung

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 получили сенсорный безель, который заменит вращающийся безель прошлогодних Galaxy Watch.

Согласно более ранним утечкам, Galaxy Watch Active 2 оснащаются 1,2-дюймовым Super AMOLED-экраном у модели размером 40 мм и 1,-4дюймовым у 44 мм. Оба варианта защищены стеклом Gorilla Glass DX+ и имеют разрешение 360х360 пикселей. Аппаратной основой стал процессор Exynos 9110, 768 МБ оперативной памяти в варианте с Bluetooth и 1,5 ГБ RAM в версии с LTE. Ёмкость аккумулятора составляет 247 мАч у меньшей версии и 340 мАч у большей.

Официальный дебют Samsung Galaxy Watch Active 2 ожидается одновременно со смартфонами Samsung Galaxy Note10 и Note10+ 7 августа 2019 года.