Андролог назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин

По словам Рахимова, регулярное употребление пива может привести к падению уровня тестостерона и снизить потенцию. Так как природно в пиве содержатся фитоэстрогены — растительные соединения, действующие как женские половые гормоны.

В результате происходит подавление выработки основного мужского гормона, тестостерона, как раз отвечающего за поддержание либидо и потенции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.