Андролог назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин

Опубликовано 26 января 2025, 01:501 мин.
Андролог назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчинИз-за снижения мужских половых гормонов
Уфимский врач-уролог-андролог Алмаз Рахимов назвал пиво наиболее опасным видом алкоголя для мужчин. Он отметил, что безопасных доз алкоголя не существует в принципе, но пиво для мужчин — нарушение гормонального баланса.
По словам Рахимова, регулярное употребление пива может привести к падению уровня тестостерона и снизить потенцию. Так как природно в пиве содержатся фитоэстрогены — растительные соединения, действующие как женские половые гормоны.
В результате происходит подавление выработки основного мужского гормона, тестостерона, как раз отвечающего за поддержание либидо и потенции.
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