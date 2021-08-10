Apple изобрела наручную повязку для мониторинга сердечного ритма

Такие предположения приводит портал Patently Apple со ссылкой на Бюро по патентам и товарным знакам США, которое официально выдало Apple патент на новую разработку. Судя по информации источника, это носимое устройство — нарукавник, который будет отслеживать электрическую активность сердца и передавать информацию на Apple Watch.

Привычные кардиомониторы требуют наличия как минимум двух электродов, которые должны находиться в физическом контакте с пользователем, что неудобно, потому что требует соблюдения определённого положения. Устройство от Apple должно будет определять электрическую активность сердца через один электрод. Для наглядности мы приводим иллюстрацию.