Apple изобрела наручную повязку для мониторинга сердечного ритма

Apple изобрела наручную повязку для мониторинга сердечного ритмаНарукавник, который от других носимых устройств будет отличаться принципом работы
Такие предположения приводит портал Patently Apple со ссылкой на Бюро по патентам и товарным знакам США, которое официально выдало Apple патент на новую разработку. Судя по информации источника, это носимое устройство — нарукавник, который будет отслеживать электрическую активность сердца и передавать информацию на Apple Watch.
Привычные кардиомониторы требуют наличия как минимум двух электродов, которые должны находиться в физическом контакте с пользователем, что неудобно, потому что требует соблюдения определённого положения. Устройство от Apple должно будет определять электрическую активность сердца через один электрод. Для наглядности мы приводим иллюстрацию.
Предполагается, что устройство может также включать антенну, которая соединена с телом пользователя с использованием воздуха в качестве диэлектрика.
Источник приводит в основном частичную техническую информацию и предположения, когда может быть выпущено устройство. Каких-то других данных не приводится.