Apple отказалась от планов выпустить часы с камерой в 2027 году

Камера в Apple Watch не предназначалась для привычных задач вроде фото или видеозвонков. Основная цель заключалась в использовании функций, схожих с Visual Intelligence на iPhone — распознавание объектов и получение информации о них. Это могло бы расширить возможности часов, особенно в поездках: например, часы могли бы подсказывать название растения, расписание работы кафе или описывать окружающие предметы — особенно полезно для людей с нарушениями зрения.

Тем не менее, несмотря на потенциальную полезность функции, Apple решила свернуть проект. Причины такого решения официально не озвучены, но, возможно, дело в технических трудностях. Apple Watch — компактное устройство, и встроить в него камеру с полноценным функционалом может быть слишком сложно с точки зрения конструкции и автономности.