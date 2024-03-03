Apple отказалась от разработки microLED-дисплеев для смарт-часов Watch Ultra

Аналитик назвал очевидную, по его мнению, причину: вендор не видит в этой технологии прорывной ценности, которая может значительно повлиять на востребованность конечного продукта. Это подтверждается и заявлением поставщика Apple, компании OSRAM, объявившей о пересмотре своей стратегии использования microLED после того, как «краеугольный проект» был «неожиданно отменён».

По словам Минг Чи Куо, стоимость производства microLED в настоящее время «слишком высока», и с точки зрения Apple проект «экономически нежизнеспособен».

«Моё последнее исследование показывает, что Apple отменила проекты Apple Watch на микросветодиодах, потому что Apple считает, что микросветодиоды не могут придать значительную ценность этому продукту, а производственные затраты слишком высоки, чтобы сделать его экономически жизнеспособным», — подчеркнул Куо в своём сообщении в соцсети Х.