Apple подала апелляцию на запрет продажи часов с пульсоксиметром

Опубликовано 09 июля 2025, 14:151 мин.
Apple подала апелляцию на запрет продажи часов с пульсоксиметромРанее запретили в силу якобы нарушения патентов
Apple подала апелляцию на запрет продажи в США смарт-часов Apple Watch с функцией пульсоксиметра. Ранее суд встал на сторону компании Masimo, патенты которой Apple якобы нарушила, и которую также поддержала Комиссия по международной торговле (ITC). Apple пришлось отключить пульсоксиметрию, чтобы избежать полного запрета на продажу Apple Watch в Штатах.
Теперь Apple обратилась в Апелляционный суд с требованием отменить это решение, так как по мнению представителей вендора, этот запрет был неправомерным, потому что устройство Masimo на момент подачи жалобы было гипотетическим. До этого Masimo обвинила Apple в краже технологии пульсоксиметрии в носимых гаджетах, причём этот случилось после обсуждения потенциального сотрудничества компаний.
При этом Apple представила пульсоксиметрию в Apple Watch Series 6 в 2020 году, а Masimo выпустила часы W1 в 2022 году.
Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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