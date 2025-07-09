Apple подала апелляцию на запрет продажи часов с пульсоксиметром

Теперь Apple обратилась в Апелляционный суд с требованием отменить это решение, так как по мнению представителей вендора, этот запрет был неправомерным, потому что устройство Masimo на момент подачи жалобы было гипотетическим. До этого Masimo обвинила Apple в краже технологии пульсоксиметрии в носимых гаджетах, причём этот случилось после обсуждения потенциального сотрудничества компаний.

При этом Apple представила пульсоксиметрию в Apple Watch Series 6 в 2020 году, а Masimo выпустила часы W1 в 2022 году.