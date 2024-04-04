Apple после выпуска ОС watchOS 11 перестанет поддерживать Watch Series 4

Эта модель была представлена вместе с iPhone XS и iPhone XS Max. На тот момент компания предлагала носимый гаджет с впервые обновлённым дизайном, увеличенным дисплеем, в 2 раза большим объёмом памяти, функцией обнаружения падения, а также возможностью снятия ЭКГ. Но сейчас эта модель считается устаревшей и больше не будет получать актуальных программных обновлений.

Собственно, до новой watchOS 11 обновятся модели не старше 2020 года: Apple Watch Series 6 — 2020 года выпуска, Watch SE 1 — 2020, Watch Series 7 — 2021, Watch Series 8 — 2022, Watch SE 2 — 2022, Watch Ultra — 2022, Watch Series 9 — 2023, Watch Ultra 2 — 2023.