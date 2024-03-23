Apple призналась, что не смогла «подружить» Android и свои часы Watch

Опубликовано 23 марта 2024, 15:00
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Apple призналась, что не смогла «подружить» Android и свои часы WatchИз-за ограничений, которые не удалось обойти
Минюст США начал активно преследовать Apple по делам о монополизме. Apple решила оправдаться, объяснив, что длительное время пыталась «подружить» свои смарт-часы Watch и Android-смартфоны, но ничего не получилось.
© Apple
Как сообщил представитель Apple, в течение трёх лет разработчики компании пытались обеспечить совместимость часов со смартфонами с ОС Android, но существующие ограничения где позволили это сделать — у iOS и Android слишком разная архитектура.
Но, видимо, эти объяснения не устроили Минюст, так как ведомство заявило, что эта ситуация приводит к дополнительным тратам для владельцев смартфонов с Android. Таким пользователям приходится покупать «умные» часы, совместимые с их смартфонами, при том, что они могут владеть и Apple Watch.