Apple призналась, что не смогла «подружить» Android и свои часы Watch

Как сообщил представитель Apple, в течение трёх лет разработчики компании пытались обеспечить совместимость часов со смартфонами с ОС Android, но существующие ограничения где позволили это сделать — у iOS и Android слишком разная архитектура.

Но, видимо, эти объяснения не устроили Минюст, так как ведомство заявило, что эта ситуация приводит к дополнительным тратам для владельцев смартфонов с Android. Таким пользователям приходится покупать «умные» часы, совместимые с их смартфонами, при том, что они могут владеть и Apple Watch.