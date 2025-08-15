Фитнес и здоровье
Apple вернет функцию измерения кислорода в крови в свои часы

Apple выпустит обновление программного обеспечения, которое вновь активирует функцию измерения уровня кислорода в крови на некоторых моделях своих часов в США. Это стало возможно после одобрения со стороны таможенных органов на фоне продолжающегося судебного спора с компанией Masimo.
Речь идёт о моделях Apple Watch Series 9, Series 10 и Apple Watch Ultra 2. При запуске они были лишены этой функции, поскольку ранее Apple была вынуждена её отключить из-за патентного конфликта. Обновление позволит пользователям запускать сеанс измерения через приложение на часах, после чего данные будут обрабатываться и отображаться на привязанном iPhone.

Юридическое противостояние с калифорнийской компанией Masimo длится уже несколько лет. Masimo обвинила Apple в том, что та якобы переманила её сотрудников и использовала технологии пульсоксиметрии без разрешения. В 2023 году Комиссия по международной торговле США поддержала Masimo и ввела запрет на импорт некоторых моделей часов Apple.

Masimo пока не дала официальных комментариев по поводу ситуации.

