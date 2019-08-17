Apple выпустит новые смарт-часы осенью

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний относительно продукции компании Apple.

По данным аналитика, Apple планирует выпустить следующее поколение смарт-часов Apple Watch в сентябре. Судя по всему, новенькие Apple Watch Series 5 будут представлены на большом пресс-мероприятии Apple, одновременно с серией iPhone 11.

Куо отметил, что Apple Watch Series 5 и их последователи начнут использовать дисплеи японской компании JDI. Также часы получат новый дизайн с керамическим корпусом. Однако он не уточнил, будет ли это только одна модель, или же керамические корпуса получит вся новая серия Apple Watch. На будущий год аналитик предсказывает переход Apple Watch Series 6 на дисплеи microLED.