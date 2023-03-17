Apple Watch научили показывать моменты, когда вам вредно заниматься спортом

Этой функции как раз и нет в Apple Watch. Функция измерения стресса в CardioBot называется Heart Rate Variability Trend. Смысл работы заключается в фиксировании перемен в сердечном ритме человека для выявления закономерностей. Как только приложение фиксирует сбой, сразу выводит на экран часов предупреждение о высоком уровне напряжения. Также технология рекомендует воздержаться от интенсивных физнагрузок, чтобы не усугубить состояние.

Apple Watch измеряют пульс каждые 4 минуты. Но таким подробностям, которые может выдавать CardioBot, девайс от Apple ранее «обучен» не был.