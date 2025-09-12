Apple Watch получат функцию выявления гипертонии

Функция была представлена в сентябре на презентации новых устройств. Она станет доступна в 150 странах и регионах, включая США, Европейский союз и Гонконг. Ранее запуск задерживался из-за ожидания разрешений от регулирующих органов.

Система будет работать на основе данных оптического датчика сердечного ритма. В течение 30 дней часы будут фиксировать реакцию сосудов на сердечные сокращения. Если будут обнаружены признаки хронической гипертонии, пользователь получит уведомление с рекомендацией обратиться к врачу.

Функция появится в моделях Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, а также в версиях Ultra 2 и Ultra 3. По словам компании, она создана с применением технологий машинного обучения и основана на данных, собранных более чем у 100 тысяч участников исследований.