Apple Watch помогли владелице обнаружить опухоль в сердце

Сначала женщина не обращала внимания на уведомления, но в конце концов решила обратиться в больницу. Она надеялась на ошибку устройства, но у неё диагностировали миксому — смертельно опасную опухоль в сердце, которая является одной из самых частых причин инфарктов и инсультов.

После постановки диагноза женщине сделали операцию и удалили опухоль диаметром в 4 см.

«Я решила обратиться в неотложную помощь и надеялась, что мне скажут «Вам не о чем беспокоиться – выбросьте часы», – рассказала спасённая пользовательница Apple Watch.