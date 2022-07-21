Apple Watch помогли владелице обнаружить опухоль в сердце

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Apple Watch помогли владелице обнаружить опухоль в сердцеЖенщину вовремя прооперировали
Владелица «умных» часов Apple Watch, 67-летняя американка осталась жива, благодаря этому носимому устройству. В течение 3 дней часы настойчиво посылали сигнал о фибрилляции предсердий.
Сначала женщина не обращала внимания на уведомления, но в конце концов решила обратиться в больницу. Она надеялась на ошибку устройства, но у неё диагностировали миксому — смертельно опасную опухоль в сердце, которая является одной из самых частых причин инфарктов и инсультов.
После постановки диагноза женщине сделали операцию и удалили опухоль диаметром в 4 см.
«Я решила обратиться в неотложную помощь и надеялась, что мне скажут «Вам не о чем беспокоиться – выбросьте часы», – рассказала спасённая пользовательница Apple Watch.