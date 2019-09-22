Apple Watch продолжают спасать жизни

Смарт-часы Apple Watch в очередной раз помогли спасти жизнь человека. История произошла с велосипедистами, катавшимися в Парке штата Риверсайд в Америке.

Гейб Бердетт (Gabe Burdett) собирался покататься на горных велосипедах со своим отцом Бобом. Боб неудачно упал с велосипеда до того, как приехал его сын. Часы Боба автоматически определили неудачное падение и отправили текстовое сообщение на iPhone Гейба, известив того о произошедшем инциденте.

Место падения оказалось недалеко от назначенного места встречи. И Гейб Бердетт сумел найти отца по присланной часами карте. Координаты также помогли службе спасения отыскать пострадавшего, когда часы направили сообщение в 911. Боб Бердетт ударился головой и был без сознания, пока скорая не приехала.