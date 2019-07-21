Apple Watch снова спасли жизнь человека

Функция ЭКГ новых смарт-часов Apple Watch спасла уже немало жизней, но недавний случай показывает, что необычно низкий или высокий пульс в состоянии покоя тоже может послужить сигналом о проблемах с сердцем. Такую историю рассказало издание Telegraph.

48-летний британец Пол Хаттон (Paul Hutton) начал получать многочисленные оповещения о слишком низком пульсе покоя от своих часов Apple Watch. В конце концов он решил проконсультироваться с врачом.

Врач подтвердил наличие проблем с сердцем и посоветовал для начала исключить кофеин из ежедневной диеты. Когда это не помогло, Хаттон обратился к специалисту, который диагностировал желудочковую бигеминию, когда после каждого нормального сокращения сердца следует экстрасистолия или несвоевременное сокращение с последюущей паузой. Это приводит к тому, что сердце качает кровь не так эффективно.

В результате, Хаттону провели операцию под названием катетерная аблация, решившую проблему.