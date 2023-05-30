Apple Watch вызвали спасателей на место страшного ДТП и этим спасли жизнь человеку

После прибытия на вызов полиция не смогла сразу обнаружить место аварии. Поэтому с помощью дрона по координатам, переданным часами, Chevrolet Spark, выехавший с дороги на крутой склон и опрокинувшийся в ручей, был найден достаточно быстро.

Один из пострадавших погиб на месте, а второго спасатели оперативно доставили в медицинский центр в критическом состоянии, но всё же спасли жизнь этому человеку.