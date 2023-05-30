Apple Watch вызвали спасателей на место страшного ДТП и этим спасли жизнь человеку

23:55, 30 мая 2023
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Apple Watch вызвали спасателей на место страшного ДТП и этим спасли жизнь человекуМашину нашли по координатам, переданным часами
Страшное ДТП произошло в штате Огайо, США. «Умные» часы Apple Watch в момент аварии сообщили в полицию и передали координаты происшествия.
После прибытия на вызов полиция не смогла сразу обнаружить место аварии. Поэтому с помощью дрона по координатам, переданным часами, Chevrolet Spark, выехавший с дороги на крутой склон и опрокинувшийся в ручей, был найден достаточно быстро.
Один из пострадавших погиб на месте, а второго спасатели оперативно доставили в медицинский центр в критическом состоянии, но всё же спасли жизнь этому человеку.