Apple запатентовала измеряющий давление ремешок для своих смарт-часов

Как сообщает портал Patently Apple, предполагается, что ремешок для «умных» часов Apple получит датчики для мониторинга частоты дыхания, артериального давления и ЭКГ. В патенте также предлагается интегрировать в ремешок модуль беспроводной сети для обмена данными.

В патенте идёт речь и о том, что такие же датчики можно внедрить в ленту для крепления шлема Vision Pro. Их можно использовать в других эластичных материалах и элементах одежды. Заряжать ремешок можно будет беспроводным способом.

Запатентованное решение может быть и не станет ремешком для Apple Watch, но будет выполнено в форм-факторе полностью автономного смарт-браслета. Такой вариант также предлагается в патенте.

Но появится ли когда-нибудь этот носимый девайс, неизвестно, — Apple в разное время отказалась от многих запатентованных решений.