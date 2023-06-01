Apple запатентовала технологию для идентификации ремешков от своих «умных» часов

Ремешки будут оснащены чипами, в момент присоединения ремешка к часам гаджет будет запускать различные функции и действия. Также будет фиксироваться длительность подключения ремешка к часам. То есть конкретный ремешок — набор пользовательских сценариев для Apple Watch.

Например, это может быть запуск приложений, открытие сайтов, таймеров запуска, отображение сообщений и уведомлений, установление связи с другими устройствами и многое другое. По сути, любое действие в пределах возможностей Apple Watch может быть инициировано на основе распознанного ремешка.

Но, поскольку такие ремешки предназначены для Apple Watch, работать они будут только с этими девайсами и не подойдут для аналогов других брендов.