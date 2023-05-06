Арбуз оказался полезным для здоровья сердца продуктом

Отмечается, что благодаря составу арбуза, люди регулярно его употребляющие, получают больше пищевых волокон, магния, калия, витаминов А и С, ликопина, а также других каротиноидов. Также снижается потребление продуктов с добавленным сахаром и насыщенными жирными кислотами.

К тому же говорится, что добавки, в том числе безалкогольные коктейли с арбузным соком, усиливают защиту сердечно-сосудистой системы во время гипергликемии. Кроме того, арбуз — источник антиоксидантов, позволяющий сократить окислительный стресс и способствующий профилактике болезней сердца.

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